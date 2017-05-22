В Официальном журнале ЕС опубликовали решение о безвизе для Украины

В Официальном журнале Европейского Союза сегодня, 22 мая, обнародован законодательный акт, которым для граждан Украины с 11 июня вводится безвизовый режим.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, согласно документу, Украина будет удалена из списка стран, граждане которой обязаны иметь визу для пересечения границы, и внесена в список тех стран, на граждан которых это требование не распространяется.

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Решение о введении безвизового режима между ЕС и Украиной вступит в силу через 20 дней после обнародования.

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Как сообщал УНИАН, 17 мая в Европейском парламенте состоялась торжественная церемония подписания законодательного акта, которым для граждан Украины вводится безвизовый режим с ЕС.