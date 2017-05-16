Значительная часть провайдеров имеет возможность блокировать запрещенные российские сайты – СБУ

В Службе безопасности заявили, что значительная часть интернет-провайдеров имеет техническую возможность блокировать российские веб-ресурсы, против которых введены санкции.

Об этом говорится в заявлении СБУ относительно использования российскими спецслужбами отдельных интернет-ресурсов в специальных информационных операциях.

«Российские спецслужбы ведут гибридную войну против населения Украины, используя в своих специальных информационных операциях интернет-ресурсы «ВКонтакте», «Одноклассники», «Mail.ru» и др. Служба безопасности Украины постоянно фиксирует активное распространение через такие ресурсы антиукраинских призывов к радикальным протестным акциям с использованием оружия», - заявили в СБУ.

При этом, подчеркнули в ведомстве, руководство интернет-ресурсов, которые попали в санкционный список, ни разу не отреагировало на многочисленные обращения СБУ.

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Согласно решению Национального координационного центра кибербезопасности при Совете национальной безопасности и обороны СБУ вместе с другими правоохранительными органами разрабатывает изменения в законодательство Украины относительно механизма блокировки соответствующих интернет-ресурсов.

«Значительная часть интернет-провайдеров уже имеет техническую возможность блокировать эти интернет-ресурсы», - говорится в заявлении.

СБУ обращает внимание субъектов хозяйственной деятельности на беспрекословное исполнение указа президента Украины Петра Порошенко, которым введено в действие решение СНБО о продлении на год санкций против России.