В Интернет-ассоциации заявили о невозможности блокировки российских сайтов "сегодня-завтра"

Украинские провайдеры не смогут быстро выполнить решение Совета национальной безопасности, закрепленное указом президента Украины Петра Порошенко, о блокировке российских социальных сетей "Вконтакте" и "Одноклассники", а также других ресурсов, подпавших под санкции, поскольку это сложная процедура, требующая больших финансовых затрат. Об этом УНИАН сообщил глава Интернет-ассоциации Украины Александр Федиенко.

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"Сегодня-завтра этого не будет. Эта процедура требует значительных финансовых вложений, времени для перестройки сетей доступа к интернету. И это достаточно длительный процесс, на реализацию которого нужно было дать время операторам", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко подписал указ о новых санкциях против России, которые предусматривают, в частности, блокирование доступа к соцсетям ВКонтакте и Одноклассники, а также Яндексу.

Текст указа опубликован на официальном сайте главы государства. "Запрет Интернет-провайдерам предоставления услуг доступа пользователям сети Интернет к ресурсам сервисов Mail.ru (www.mail.ru) и социально-ориентированных ресурсов Вконтакте (www.vk.com) и Одноклассники (www.ok.ru)", - сказано в сообщении.