Черновецкий спросил, кто из бабушек готов «стащить» Кличко

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ вновь вышел к своим сторонникам возле мэрии и попросил их оставаться до тех пор, пока в зале Киевсовета «не будет восстановлен порядок».

Как передает корреспондент УНИАН, по словам мэра, лидеры оппозиционных фракций в Киевсовете «устроили сейчас театр». Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ спросил, кто из присутствующих бабушек готов «стащить» Виталия КЛИЧКО, потому что он, по словам мэра, мешает проводить сессию, нарушает регламент и нарушает Конституцию Украины.

«Умоляю вас, не расходитесь. Еще немного. Нам нужно, чтобы порядок в зале был восстановлен, я на вас рассчитываю», - попросил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ митингующих. Он пообещал организовать пирожки и кофе для пришедших под мэрию и ушел.

Как сообщал УНИАН, сегодня Киевсовет намерен вернуться к рассмотрению бюджета столицы на 2009 год.

С утра под мэрией проходит митинг в поддержку действий киевской власти. Мэр призвал своих сторонников оказать силовое сопротивление депутатам оппозиционных фракций в случае попытки отстранить секретаря Киевсовета Олеся ДОВГОГО от председательствования в Киевсовете.