Нардепы до сих пор не выполнили более 80 % своих предвыборных обещаний - эксперт

84% предвыборных обещаний народных депутатов до сих пор не выполнены. Об этом во время пресс-конференции в УНИАН сообщила директор, шеф-редактор аналитического портала «Слово и дело» Екатерина Питенина.

«Сегодня мы можем фиксировать, что 16% предвыборных обещаний народные депутаты смогли выполнить. 84% обещаний до сих пор являются невыполненными, и туда мы учитываем как те обещания, которые уже никогда не будут выполнены, очевидно, так и те обещания, которые еще депутаты имеют возможность в течение двух лет все-таки выполнить. Из общего количества предвыборных обещаний – 1940 – выполнены 305. До сих пор не выполнено 1635 обещаний», - сообщила она.

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В свою очередь политолог, эксперт «Слово и дело» Валентин Гладких убежден, что причина таких показателей не столько в избирательной системе, сколько в политической культуре граждан Украины. По его словам, большинство невыполненных обещаний вызванные «неадекватностью ожиданий избирателей».

По мнению экспертов, предвыборные обещания, даже если они являются частью предвыборной программы, остаются для политиков не руководством к действию, а частью предвыборной агитации.