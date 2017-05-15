Грицак заверил, что СБУ под его руководством не собирала аналитические записки на журналистов

Председатель СБУ Василий Грицак отрицает, что спецслужба во время его руководства собирала и собирает так называемые аналитические записки на журналистов, в том числе интернет-издания «Украинская правда». Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель СБУ Василий Грицак сегодня на брифинге в Киеве.

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«Аналитические записки... - это действительно делалось во времена Януковича, то о чем говорил вчера президент, если такие записки делались до 2015 года, в это время я был на войне и к сожалению не знал про все что делалось в службе — это надо спросить у предыдущего руководителя, но такие записки делаются на анализе открытых источников, анализируя эти источники... Этого сейчас нет», - сказал Грицак.

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко вчера на пресс-конференции заявил, что «мы не являемся заказчиками «аналитических записок СБУ».

«Мне известно, что бывшие сотрудники администрации бывшего президента, которые очень эффективно сотрудничают сейчас с общественными деятелями, утверждают о так называемых «тешках», которые носились бывшему президенту и якобы носятся мне», - сказал Порошенко.

«Я абсолютно авторитетно заявляю, что, начиная, мне кажется, с февраля 2015 года, когда я узнал, что отдельные аналитические центры занимаются аналитическим обеспечением СБУ, прочитал их содержание и сказал, что такого аналитического обеспечения я не нуждаюсь. И мы не являемся заказчиками этих документов», - заверил Порошенко.