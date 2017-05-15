Грицак заверил, что СБУ под его руководством не собирала аналитические записки на журналистов
Грицак заявил, что такие записки делались до 2015 года.
Председатель СБУ Василий Грицак отрицает, что спецслужба во время его руководства собирала и собирает так называемые аналитические записки на журналистов, в том числе интернет-издания «Украинская правда». Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель СБУ Василий Грицак сегодня на брифинге в Киеве.
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«Аналитические записки... - это действительно делалось во времена Януковича, то о чем говорил вчера президент, если такие записки делались до 2015 года, в это время я был на войне и к сожалению не знал про все что делалось в службе — это надо спросить у предыдущего руководителя, но такие записки делаются на анализе открытых источников, анализируя эти источники... Этого сейчас нет», - сказал Грицак.
Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко вчера на пресс-конференции заявил, что «мы не являемся заказчиками «аналитических записок СБУ».
«Мне известно, что бывшие сотрудники администрации бывшего президента, которые очень эффективно сотрудничают сейчас с общественными деятелями, утверждают о так называемых «тешках», которые носились бывшему президенту и якобы носятся мне», - сказал Порошенко.
«Я абсолютно авторитетно заявляю, что, начиная, мне кажется, с февраля 2015 года, когда я узнал, что отдельные аналитические центры занимаются аналитическим обеспечением СБУ, прочитал их содержание и сказал, что такого аналитического обеспечения я не нуждаюсь. И мы не являемся заказчиками этих документов», - заверил Порошенко.