Климкин заявляет, что не использовал услуги лоббистов для проведения встречи с Трампом

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что не использовал услуги лоббистов для проведения встречи с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава МИД заявил на брифинге в Киеве.

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"Я по определению, и это мой принцип, не использую никаких лоббистов или других для организации каких-либо встреч", - подчеркнул Климкин.

"Во-вторых, это была, как по мне, очень содержательная встреча. Президент Трамп начал с того, вот так прямо: какова ситуация в Украине? И кстати, о завершении встречи могу сказать... поскольку мы с нашим послом в Соединенных Штатах господином Чалым упомянули о поддержке украинцами, и президент Соединенных Штатов очень тепло вспомнил о своих предвыборных встречах с Чалым - УНИАН). То есть, это была очень интересная беседа", - сказал Климкин.

Также он сообщил, что встреча в основном касалась ситуации на Донбассе, и что он передал Трампу позицию Украины от президента Петра Порошенко.

"По определению, в политике лоббизм, да еще и на таком уровне, не работает. А у меня есть очень четкий принцип: я не использую платные услуги или другое, тех, кто нам помогает. Нам помогает только наш собственный драйв и наша борьба", - подчеркнул Климкин.

Как сообщал УНИАН ранее, 10 мая президент США ДональдТрамп принял в Белом доме главу МИД Украины Климкина. Перед этим состоялась встреча руководителя украинского внешнеполитического ведомства с вице-президентом США Майклом Пенсом.

По итогам этих встреч в Белом доме заявили, что Трамп желает сотрудничать с украинской властью по вопросу урегулирования конфликта на Донбассе мирным путем.

В тот же день в США с визитом прибыл Лавров. В Госдепартаменте США по итогам встречи госсекретаря США Рекса Тиллерсона с Лавровым заявили, что санкции против РФ остаются в силе. В заявлении Белого дома по итогам встречи Трампа с Лавровым говорилось, что Россия ответственна за полное выполнение Минских соглашений.