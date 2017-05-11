Трамп принял в Белом доме украинскую делегацию во главе с Климкиным (фото)

Президент США Дональд Трамп принял в Белом доме министра иностранных дел Украины Павла Климкина. Об этом сообщает посольство Украины в США.

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Обсуждалась дальнейшая поддержка Украины со стороны Соединенных Штатов.

Перед этим Климкин встретился с вице-президентом США Майклом Пенсом. Речь шла о ситуации в Донбассе.

Климкин поблагодарил администрацию США за неизменную позицию в поддержке территориальной целостности Украины и противодействия российской агрессии.

После встреч Климкин сообщил об их результатах президенту Петру Порошенко.

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Ранее Климкин говорил, что стоит встретиться с государственным секретарем Рексом Тиллерсоном после контактов США с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.