Трамп принял в Белом доме украинскую делегацию во главе с Климкиным (фото)

08:17, 11 мая 2017
Политика
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Перед этим Климкин встретился с вице-президентом США Майклом Пенсом. Речь шла о ситуации в Донбассе.

Посольство Украины в США

Президент США Дональд Трамп принял в Белом доме министра иностранных дел Украины Павла Климкина. Об этом сообщает посольство Украины в США.  

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Обсуждалась дальнейшая поддержка Украины со стороны Соединенных Штатов.  

Перед этим Климкин встретился с вице-президентом США Майклом Пенсом. Речь шла о ситуации в Донбассе.

Климкин поблагодарил администрацию США за неизменную позицию в поддержке территориальной целостности Украины и противодействия российской агрессии.  

После встреч Климкин сообщил об их результатах президенту Петру Порошенко. 

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Ранее Климкин говорил, что стоит встретиться с государственным секретарем Рексом Тиллерсоном после контактов США с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Посольство Украины в США

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Новость в сюжете: Встреча Климкина и Трампа
Теги: #Трамп#Климкин#МИД