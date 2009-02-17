Черномырдина могут объявить персоной нон-грата в Украине

Министерство иностранных дел Украины предупредило Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Украине Виктора ЧЕРНОМЫРДИНА, что его могут объявить персоной нон-грата в Украине.

Как сообщает пресс-служба МИД Украины, в министерство иностранных дел был приглашен В.ЧЕРНОМЫРДИН.

Во время встречи с российским дипломатом министр иностранных дел Владимир ОГРЫЗКО выразил протест в связи с его недружественными и крайне недипломатичными оценками, комментариями и высказываниями в адрес Украины и ее руководства.

“Подчеркивалось, что такие действия посла противоречат положениям Венской конвенции о дипломатических отношениях, являются грубым нарушением норм дипломатической этики и международного права и несовместимы со статусом руководителя дипломатического представительства в стране пребывания”, - говорится в сообщении украинского МИД.

В МИД также отмечают, что Генеральные консулы РФ в Харькове, Одессе и некоторые дипломаты посольства РФ в Украине также нарушают нормы Венской конвенции о дипломатических отношениях.

Внимание посла РФ было привлечено к тому, что упомянутые выше действия могут стать причиной применения украинской стороной положений ст.9 Венской конвенции о дипломатических отношениях от 18 апреля 1961 года.

Эта статья предусматривает, что государство пребывания может в любой момент, не мотивируя свое решение, объявить руководителя или сотрудника представительства другого государства персоной нон-грата.