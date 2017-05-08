В Киеве граждане Франции большинство голосов отдали Макрону

В Киеве граждане Франции большинство голосов отдали независимому кандидату Эммануэлю Макрону.

Об этом сообщает посольство Франции в Украине в Twitter.

Как отмечается, в Киеве французы 190 голосов отдали Макрону и 48 – кандидату от ультраправой партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен.

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Как сообщал УНИАН, независимый проевропейский кандидат, лидер движения "Вперед" Эммануэль Макрон выиграл выборы президента Франции у своего конкурента от ультраправой партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен. Согласно данным экзит-пола Ipsos, Макрон получил 65,1% поддержки граждан.