В Киеве граждане Франции большинство голосов отдали Макрону
01:09, 08 мая 2017Политика
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В Киеве французы 190 голосов отдали Макрону и 48 – кандидату от ультраправой партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен.
Эммануэль Макрон / REUTERS
В Киеве граждане Франции большинство голосов отдали независимому кандидату Эммануэлю Макрону.
Об этом сообщает посольство Франции в Украине в Twitter.
Как отмечается, в Киеве французы 190 голосов отдали Макрону и 48 – кандидату от ультраправой партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен.
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Как сообщал УНИАН, независимый проевропейский кандидат, лидер движения "Вперед" Эммануэль Макрон выиграл выборы президента Франции у своего конкурента от ультраправой партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен. Согласно данным экзит-пола Ipsos, Макрон получил 65,1% поддержки граждан.
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