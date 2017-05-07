Макрон выиграл выборы президента Франции, получив 65% поддержки граждан - экзит-пол Ipsos

Независимый кандидат и лидер движения "Вперед" Эммануэль Макрон выиграл выборы президента Франции у своего конкурента от ультраправой партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен, получив 65,1% поддержки граждан (экзит-пол Ipsos).

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Об этом сообщили в прямом эфире телеканала France24.

Ведущие телеканала назвали победу Макрона исторической.

В прямом эфире было видно, что на площади внутреннего двора Лувра сторонники Макрона начали праздновать его победу.

В то же время, как сообщает корреспондент из штаба Марин Ле Пен, ее окружение разочаровано результатами экзит-полов.

Ультраправый кандидат набрала 34,5%.

Как заявляет штаб проевропейского кандидата, Ле Пен позвонила Макрону. Эту информацию подтвердила Ле Пен во время своего выступления после закрытия избирательных участков. Она пожелала Макрону всего наилучшего в будущем.

По данным других экзит-полов, Макрон набрал 65,5%.