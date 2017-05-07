Макрон выиграл выборы президента Франции, получив 65% поддержки граждан - экзит-пол Ipsos
В прямом эфире было видно, что на площади внутреннего двора Лувра сторонники Макрона начали праздновать его победу.
Независимый кандидат и лидер движения "Вперед" Эммануэль Макрон выиграл выборы президента Франции у своего конкурента от ультраправой партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен, получив 65,1% поддержки граждан (экзит-пол Ipsos).
Читайте такжеЗакрылось большинство участков на выборах президента Франции: Макрон лидирует на заморских территориях
Об этом сообщили в прямом эфире телеканала France24.
Ведущие телеканала назвали победу Макрона исторической.
В прямом эфире было видно, что на площади внутреннего двора Лувра сторонники Макрона начали праздновать его победу.
В то же время, как сообщает корреспондент из штаба Марин Ле Пен, ее окружение разочаровано результатами экзит-полов.
Ультраправый кандидат набрала 34,5%.
Как заявляет штаб проевропейского кандидата, Ле Пен позвонила Макрону. Эту информацию подтвердила Ле Пен во время своего выступления после закрытия избирательных участков. Она пожелала Макрону всего наилучшего в будущем.
По данным других экзит-полов, Макрон набрал 65,5%.