В МИД признали, что Минские договоренности не являются международным договором и не имеют юридической силы - эксперт

Минские договоренности не является международно-правовым договором и не содержат никаких международно-правовых обязательств сторон. Как передает корреспондент УНИАН, об этом шла речь во время пресс-конференции на тему: «Правовая экспертиза Минских соглашений» сегодня в Киеве.

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В частности, бывший народный депутат Украины, президент общественной организации «Институт права и общества» Юрий Кармазин заявил, что «мы пришли к выводу, анализируя все доступные нам материалы, что Минские соглашения не являются международно-правовыми договорами, а являются политическими договоренностями и их выполнение зависит от доброй воли государств».

«Министерство иностранных дел за подписью первого заместителя главы МИД Вадим Пристайко написало нам в ответ на наш запрос, что Минские договоренности не являются международным договором в понимании закона Украины от 29 июня 2004 года «О международных договорах» и Венской конвенции о праве международных договоров и не содержит каких-либо международно-правовых обязательств сторон», - отметил он.

Кармазин считает, что «государственные институты, к полномочиям которых отнесено урегулирование международных отношений, ведения переговоров и заключения международных договоров, официально признали юридически-правовую ничтожность Минских соглашений».

«РФ не считает себя стороной конфликта и договоренностей, а контролером и наблюдателем за действиями Украины и «ополченцами Донбасса». Сторонами конфликта она считает Украину и боевиков «ДНР» и «ЛНР». РФ официально признает такие территориальные образования, как «ДНР» и «ЛНР», она признает, что имеет влияние на боевиков и контролирует их», - убежден эксперт.

«Проведенный анализ Комплекса мер от 12 февраля 2015 года по выполнению Минских договоренностей свидетельствует о том, что он составлен без соблюдения не только правовых норм, но и без соблюдения содержательно-логических правил составления документов, определяющих права и обязанности сторон и обеспечивают их выполнение. Из 28 обязательств, по тем документами 20 возложены на Украину, 6 – на ОБСЕ, на Россию и «ополченцев Донбасса» возложено одно обязательство, пункт 10», - отметил Кармазин.

Он считает, что с учетом невозможности правового, юридического влияния на исполнение обязательств и их фактического выполнения, ошибочной представляется позиция официальных властей Украины об отсутствии альтернативы Минским соглашениям. Для реального изменения ситуации должны отрабатываться новые варианты договоренностей в различных возможных форматах.

В свою очередь экс-председатель Конституционного суда Иван Домбровский заявил, что «на сегодня признано, что никаких правых сделок нет, есть просто какие-то бумажки, подписанные неизвестно кем, есть указ нашего президента, но мы не знаем, какие полномочия имели все другие подписанты. Поэтому на сегодня можно сказать, что эти Минские соглашения не соответствуют не только нашему законодательству, но эти соглашения не соответствуют международному праву и законодательству РФ».

В свою очередь кандидат юридических наук, народный депутат Украины І, ІІ, ІІІ созывов, экс-судья Конституционного суда (2006-2015 г.г.) Виктор Шишкин констатировал, что «поскольку Минские договоренности не являются международным договором, то нет и обязанности его выполнять».

Он подчеркнул, что альтернативой Минским договоренностям есть Будапештский меморандум, согласно которому ядерные страны взяли на себя обязательства, согласно которым Украине предоставлялись гарантии безопасности в соответствии с присоединения к статуса безъядерных государств.

*** Минские соглашения были подписаны в начале сентября 2014 года, чтобы подвести черту под вооруженным конфликтом на востоке Украины. С тех пор прошло три года, в течение которых военные действия редко останавливались дольше, чем сутки. Состоялось также несколько эскалаций конфликта, следствием крупнейшей из них стало подписание нового протокола в рамках тех же соглашений.

Комплекс мер по выполнению Минских соглашений согласовали на саммите в Минске 11 -12 февраля 2015 года лидеры Германии, Франции, Украины и России в формате «нормандской четверки» и подписала контактная группа в составе представителей России, Украины и боевиков ОРДЛО.