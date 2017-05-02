Меркель о Донбассе: сначала – перемирие, потом – политическая часть "Минска-2"

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что сначала должно быть установлено перемирие на Донбассе, а потом начато выполнение политической части Минских соглашений. Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом она сказала на пресс-конференции в Сочи с президентом РФ Владимиром Путиным.

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«Нам снова и снова приходится напоминать о нулевой точке Минских договоренностей – о том, что нужно перемирие, а затем последуют политические шаги», – сказала Меркель.

Она подчеркнула, что уже начата «параллельная работа, но перемирие имеет существенное значение для дальнейшего развития».

Также Меркель подчеркнула, что Германия будет прилагать все необходимые усилия, чтобы продвинуться вперед, несмотря на все трудности.