США не отменят санкции против России до возвращения Крыма и выполнения "Минска" – Госдеп

В воскресенье Рекс Тиллерсон позвонил президенту Украины Петру Порошенко, чтобы обсудить его недавнюю поездку в Москву и послание российскому руководству. Об этом сообщает пресс-служба Госдепартамента.

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Тиллерсон отметил, что, хотя Соединенные Штаты заинтересованы в улучшении отношений с Россией, этому мешают действия России на востоке Украины.

"Госсекретарь США принял соболезнования президента Порошенко по поводу гибели на Донбассе гражданина США из мониторинговой миссии ОБСЕ. Собеседники согласились, что СММ ОБСЕ сыграла важную роль в мониторинге выполнения минских соглашений, призванных обеспечить мир в Восточной Украине, и что этот трагический инцидент еще раз напомнил о необходимости для всех сторон - и особенно сепаратистским силам во главе с Россией – полностью выполнять свои обязательства согласно Минским договоренностям", - сказано в сообщении.

Госсекретарь подчеркнул важность продолжения реформ и борьбы с коррупцией в Украине.

"Секретарь Тиллерсон подтвердил, что Соединенные Штаты твердо привержены суверенитету и территориальной целостности Украины и заявил, что санкции останутся в силе, пока Россия не вернет Украине контроль над Крымом и полностью выполнит свои обязательства в рамках минских соглашений", - подчеркнули в Госдепе.