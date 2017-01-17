Климкин отреагировал на заявление Лаврова, призвал Россию собраться в "Будапештском формате"
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал Российскую Федерацию собраться в «Будапештском формате», чтобы она обосновала свою позицию об отказе соблюдать гарантии суверенитета Украины
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге.
"Россия уже неоднократно говорила именно то, что сегодня сказал Лавров. Я считаю, что такая позиция, она находится вне всякой логики. Вне всякой политической логики, вне какой-либо международно-правовой логики", - подчеркнул Климкин.
Он добавил, что после победы Майдана и демократии в Украине, возможно, "мы переместились в какой-то российский миф".
"Каким образом мы нарушали Будапештский меморандум? Реально Россия оккупировала Крым и начала масштабную агрессию против Украины. Весь мир понимает, кто нарушил Будапештский меморандум. Есть только одно мнение, это мнение России. Я считаю, что это мнение не имеет никакого логического обоснования", - заявил Климкин.
Министр добавил, что украинская сторона неоднократно пыталась на разном уровне собрать подписантов Будапештского меморандума.
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"Наши друзья и коллеги - Соединенные Штаты, Великобритания и другие страны, которые присоединились к этим гарантиям, были готовы. Всегда Россия говорила, что она не готова в любом контексте принимать в этом участия. И это, кстати, очень символизирует российскую позицию. Если Россия уверена в том, что ее позиция имеет какое-то обоснование, то почему не собраться и не обосновать эту позицию", - подчеркнул Климкин.
"Обосновывать нечего по определению", - подчеркнул министр.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 января, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не брала на себя обязательств по Будапештскому меморандуму признавать "переворот" в Украине, и обвинил "украинских путчистов" в нарушении целостности Украины.
Справка УНИАН. В 1994 году Украина отказалась от третьего по величине арсенала ядерного оружия в мире.
После этого в 1994 году Украина, США, Россия и Великобритания заключили Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия (Будапештский меморандум). Он содержит пункты, которые предоставляют Украине гарантии ее суверенитета и безопасности. Согласно Меморандуму, США, РФ и Великобритания обязались, в частности, уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины; воздерживаться от угрозы силой, ее применения против территориальной целостности и политической независимости Украины.