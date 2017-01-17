Климкин отреагировал на заявление Лаврова, призвал Россию собраться в "Будапештском формате"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге.

"Россия уже неоднократно говорила именно то, что сегодня сказал Лавров. Я считаю, что такая позиция, она находится вне всякой логики. Вне всякой политической логики, вне какой-либо международно-правовой логики", - подчеркнул Климкин.

Он добавил, что после победы Майдана и демократии в Украине, возможно, "мы переместились в какой-то российский миф".

"Каким образом мы нарушали Будапештский меморандум? Реально Россия оккупировала Крым и начала масштабную агрессию против Украины. Весь мир понимает, кто нарушил Будапештский меморандум. Есть только одно мнение, это мнение России. Я считаю, что это мнение не имеет никакого логического обоснования", - заявил Климкин.

Министр добавил, что украинская сторона неоднократно пыталась на разном уровне собрать подписантов Будапештского меморандума.

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"Наши друзья и коллеги - Соединенные Штаты, Великобритания и другие страны, которые присоединились к этим гарантиям, были готовы. Всегда Россия говорила, что она не готова в любом контексте принимать в этом участия. И это, кстати, очень символизирует российскую позицию. Если Россия уверена в том, что ее позиция имеет какое-то обоснование, то почему не собраться и не обосновать эту позицию", - подчеркнул Климкин.

"Обосновывать нечего по определению", - подчеркнул министр.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 января, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не брала на себя обязательств по Будапештскому меморандуму признавать "переворот" в Украине, и обвинил "украинских путчистов" в нарушении целостности Украины.

Справка УНИАН. В 1994 году Украина отказалась от третьего по величине арсенала ядерного оружия в мире.

После этого в 1994 году Украина, США, Россия и Великобритания заключили Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия (Будапештский меморандум). Он содержит пункты, которые предоставляют Украине гарантии ее суверенитета и безопасности. Согласно Меморандуму, США, РФ и Великобритания обязались, в частности, уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины; воздерживаться от угрозы силой, ее применения против территориальной целостности и политической независимости Украины.