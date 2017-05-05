Одесский волонтер назвал пиар Оппоблока на трагедии 2 мая "верхом цинизма"

Заявление Оппоблока относительно "нецелевого расходования средств" собранных одесситами для помощи пострадавшим в ходе трагедии 2 мая не соответствует действительности. Об этом говорится в заявлении пресс-службы одесской мэрии.

Так, 2 мая 2014 г. в 22:00 начал свою работу координационный штаб по помощи пострадавшим. К работе штаба подключились общественные организации , благотворительные фонды и тысячи одесситов, которые не афишировали свою помощь. Собранные средства направлялись на закупку медикаментов, перевязочных материалов и другую помощь (постельное бельё, продукты и т.д.).

Сумма, указанная в распоряжении #599 от 14.07.2014 г. и о которой идёт речь в заявлении Оппоблока - это деньги , пожертвованные режиссёром Н. Михалковым, а не одесситами.

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Эти средства поступили на валютный счёт одесской мэрии, а после конвертации были зачислены на спецсчет в сумме 153 428 грн 50 коп.

Данные средства были потрачены на закупку реанимационного медоборудования городской клинической больницы #11, в которой проходили лечение, в том числе, пострадавшие в ходе событий 2 мая.

В заявлении пресс-службы также говорится о том, что подобные спекуляции на данной теме являются циничными и аморальными и имеют перед собой одну цель - дестабилизировать обстановку в пережившем страшную трагедию городе.

По словам волонтёра Владимира Кутузова, который был одним из координаторов работы по оказанию помощи пострадавшим, заявления Оппоблока - это верх цинизма по отношению к одесситам.

"Пытаясь пропиариться на теме 2 мая, Оппоблок не опирается на факты. А факты говорят о том , что все собранные одесситами средства пошли на помощь пострадавшим. Деньги со спецсчета не имеют никакого отношения к общегородскому сбору средств. В то же время, они были потрачены на закупку медицинского оборудования, необходимого для оказания реанимационной помощи", - прокомментировал Владимир Кутузов.