Количество заложников на оккупированном Донбассе возросло до 126 человек - Геращенко

Представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе, первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко заявляет, что количество украинских заложников на оккупированном Донбассе возросло до 126 человек.

Об этом она сообщила в социальной сети Facebook по итогам сегодняшней встречи ТКГ в Минске.

"К сожалению, в списке заложников, которые дает нам СБУ, уже 126 человек, количество незаконно удерживаемых выросло за счет гражданских", - сообщила Геращенко.

Читайте такжеГеращенко сообщила об отказе России создать пятую подгруппу в Минске по вопросам границы

По ее словам, боевики требуют от Украины передать им более 600 человек. Представитель Украины подчеркнула, что среди них 30 человек, которые не имеют никакого отношения к АТО, а еще 60 - не подлежат амнистии, потому что «проходят по сверхтяжким преступлениям». В этой связи она сообщила, что это "наиболее болезненные вопросы дискуссии".

Геращенко добавила, что среди 500 остальных, освобождения которых запрашивают боевики, несколько сотен не желают перемещаться на оккупированные территории.

"ОРДЛО категорически отказались от привлечения МККК и ООН к процессу сбора этих отказов, хоть два месяца до этого обсуждали и настаивали на миссии ООН. Украинская сторона ради освобождения заложников предложила как компромиссный вариант привлечь к процессу заверения этих подписей офис уполномоченного ВР по правам человека, процедура будет проходить под мониторингом ОБСЕ, миссия которой напрямую вовлечена в минский процесс. Очень надеюсь, что процесс сбора этих подписей наконец начнется, сегодня эти компромиссные предложения были согласованы всеми", - рассказала Геращенко.