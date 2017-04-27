Глава объединения украинцев в Польше: За сносом памятника УПА стоят пророссийские силы

15:10, 27 апреля 2017
Политика
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Провокационные акции начались в Польше с 2014 года.

Не просто снесен памятник УПА - осуществлено надругательство над могилой / Фото portalprzemyski.pl

Снос надгробного памятника УПА в Грушовичах в Польше является продолжением серии провокаций, которые имеют целью поссорить поляков и украинцев, заявил в эфире Эспрессо.TV глава Объединения украинцев в Польше Петр Тыма.

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"Это продолжение провокационных действий, которые начались в Польше с 2014 года. Это действия явных пророссийских сил, различных крайне радикальных сред", - заявил Тыма.

Он отметил, что эта провокация "приурочена" к годовщине операции "Висла".

Тима отметил, что снесен не просто памятник УПА, а осуществлено надругательство над могилой, где похоронены реальные воины.

"Это противоречит всем украино-польским соглашениям", - отметил Тима.

Как сообщал УНИАН, польские националисты 26 апреля разобрали на кладбище села Грушовичи вблизи Перемышля надгробный памятник воинам УПА, который до этого уже портился вандалами.

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Новость в сюжете: Снос памятника УПА в Польше
Теги: #Польша#УПА