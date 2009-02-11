Колесников попрекает Левочкина бронированным «Мерседесом»

Заместитель председателя парламентской фракции Партии регионов Борис КОЛЕСНИКОВ опровергает заявление народного депутата, заместителя председателя ПР Сергея ЛЁВОЧКИНА об участии членов партии в “коррупционных действиях нынешней власти”.

В интервью УНИАН Б.КОЛЕСНИКОВ выразил удивление обвинениями однопартийца в адрес тех членов фракции, кто, по словам С.ЛЁВОЧКИНА, желая войти в состав правительства Юлии ТИМОШЕНКО, якобы инициировал отставку правительства, которая не могла произойти, и “сработал в пользу БЮТ”.

“Кому-кому говорить о коррупции, но только не С.ЛЁВОЧКИНУ, - сказал Б.КОЛЕСНИКОВ. - Поймите, что это говорит человек, который всю жизнь работал мелким чиновником, который ездит на бронированном «Мерседесе», цена которого полмиллиона долларов, имеет с десяток охранников, а перед обществом не сможет продекларировать даже законную покупку автомобиля «Жигули». Посмотрите на его биографию... Где он работал всю свою жизнь? Он с ползунков, как говорят, в чиновниках”.

По словам Б.КОЛЕСНИКОВА, идея отставки правительства была “очевидно не выполнима”, и он сам бы хотел узнать, кто был ее автором. “Если у него (С.ЛЁВОЧКИНА - УНИАН) есть факты, то пусть назовет фамилии”, – сказал он.

Б.КОЛЕСНИКОВ также напомнил, что Партия регионов предложила правительству план выхода из кризиса и дала ему сто дней. “Не с точки зрения злорадства, - объяснил он, – а потому, что за сто дней можно хотя бы какие-то приоритеты выработать в борьбе с кризисом”. По его мнению, обсуждать деятельность правительства и принимать решения нужно было после того, как истечет этот срок. “Я не слышал, чтобы Сергей Владимирович был против вынесения этого вопроса на повестку дня”, – отметил он.

Как сообщал УНИАН, 9 февраля С.ЛЁВОЧКИН заявил, что «в известной мере» рассмотрение в парламенте вопроса об отставке правительства «не было своевременным». При этом он отверг обвинения однопартийцев в свой адрес в том, что он форсировал отставку Юлии ТИМОШЕНКО с должности премьер-министра без консолидации необходимых 226 голосов депутатов. С.ЛЁВОЧКИН отметил, что в случае, если кто-то будет настаивать, то он обнародует стенограмму собрания фракции Партии регионов, где речь шла об инициировании отставки правительства, и «все узнают, кто же в действительности был автором идеи, которую почему-то приписывают мне и Юрию БОЙКО». Как заявил С.ЛЁВОЧКИН, «тот, кто инициировал вопрос об отставке правительства в парламентском зале именно сейчас, сработал в пользу БЮТ». “Ни для кого не секрет, – сказал он, – что они замешены в коррупционных действиях нынешней власти и что их цель – получить кресла в Кабинете министров Ю.ТИМОШЕНКО”.

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