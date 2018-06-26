Борис Колесников: Кто бы говорил о коррупции, но только не Левочкин

Он ездит на Мерседесе за полмиллиона долларов, хотя не сможет задекларировать законную покупку даже Жигулей... Он с ползунков в чиновниках... Его выхода из ПР никто и не заметит... Слухи о расколе в Партии регионов ходят давно. Партию уже покинули двое знаковых для нее людей – Раиса Богатырева и Тарас Чорновил. Недавно ПР “подставилась” тем, что инициировала отставку правительства Тимошенко, зная заведомо, что ее не будет. После этого заговорили, что партия колется, то есть что одна ее часть хочет быть с БЮТ. Показательной было вчерашнее заявление замглавы ПР Сергея Лёвочкина. Прокомментировать ситуацию мы попросили члена фракции Партии регионов Бориса Колесникова.

Борис Викторович, вчера появилось заявление от Вашего однопартийца Сергея Левочкина, в котором он грозит разоблачить тех, кто инициировал заведомо обреченную на провал отставку правительства Тимошенко...

Нам бы тоже хотелось узнать, кто был автором этой явно неисполнимой идеи. Если у Левочкина есть стенограмма (заседания парламентской фракции ПР. – Авт.), пусть ее опубликует.

Мы предложили правительству план выхода из кризиса и дали ему сто дней. Не с точки зрения злорадства, а потому, что за сто дней можно хоть какие-то приоритеты выработать в борьбе с кризисом.

Потому нужно было дождаться окончания ста дней, подвести итоги и потом принимать решения. Это моя точка зрения.

Я не слышал, чтобы Сергей Владимирович был против вынесения этого вопроса на повестку дня.

Так зачем он делал свое заявление?

Мне это как-то непонятно. Он же не так давно в партии – чуть больше года.

Цитирую его: «Сдавали партию Банковой в 2005 году, прикрываясь депутатскими мандатами»... Ну, это уже точно не к нам.

В целом пусть Сергей Владимирович называет вещи своими именами. Он должен называть фамилии.

Если группа Левочкина выйдет из Партии регионов, что это будет означать для партии? Ну какая там группа?! У него есть он сам и Бойко. Это так, на первый взгляд.

Выйдет, и пусть выходит. С Богом!

У него что, свои избиратели есть или что?!

Если кто-то, в первую очередь Левочкин и Бойко, будут ставить корпоративные интересы своего бизнеса выше партийных, – им в партии делать нечего.

Контролируют ли названные Вами депутаты Бойко и Левочкин какие-то партийные структуры? Только свои личные кресла.

Означает ли заявление Левочкина, что ПР может принять участие в правительстве Тимошенко? Нет, это исключается полностью!

Пока Партия регионов в оппозиции, никто во власти участия не будет принимать.

Ведете ли Вы сейчас какие-то переговоры с БЮТ? Сейчас нет переговоров с БЮТ.

Когда в последний раз они велись?

Знаю, что были консультации по новому проекту конституции в ноябре-декабре прошлого года.

Рассматривается ли сейчас вопрос об смене лидера Партии регионов? А из каких соображений этот вопрос должен был бы рассматриваться?! Все социологические опросы свидетельствуют, что наш руководитель партии значительно опережает своих оппонентов. Потому нет смысла рассматривать этот вопрос.

Недавно также сообщалось, что в феврале на очередном съезде Партии регионов депутаты от ПР, скорее всего, примут решение о сложении депутатских мандатов...

Да, это рассматривалось. Но, к сожалению, такой шаг ничего не дает.

Вы же понимаете, что прошлые выборы состоялись благодаря политическому компромиссу между Президентом, премьер-министром, Председателем Верховной Рады и тогдашней оппозицией. То есть между властью и оппозицией была достигнута договоренность о выходе из политического коллапса, который тогда образовался.

Ну, сдадим мы 150 мандатов, и что дальше? Допустим, Президент не объявит выборы. Или Президент объявит выборы, а БЮТ его решения заблокирует в судах.

Однако именно Ваша партия активно говорит о досрочных парламентских и президентских выборах...

Да, но для этого должна быть добрая воля и Президента, и парламента. То есть такой себе кравчуковский вариант. Помните, он в 1994 году добровольно пошел на выборы парламента и Президента.

Я далеко не фанат Кравчука, но ему нужно отдать должное – он первый на постсоветском пространстве демократично передал власть. А также один из первых на постсоветском пространстве обеспечил выборы губернаторов областей, и этим дал больше власти на местах. Здесь, конечно, он заслуживает уважения.

Все-таки, видимо, не зря в последнее время много говорят о расколе в ПР. От Вас уже ушла Раиса Богатырева, Тарас Чорновил.

Раиса Богатырева – это человек с именем. Ее с партией связывает многолетняя история. Как по мне, она не должна была идти работать фактически в Секретариат Президента. Потому что линия, которую проводит Секретариат, противоречит интересам нашей партии, причем во многих принципиальных вопросах.

Что касается Тараса Черновола. Это тоже очень знаковое лицо Партии регионов. Искренне жаль, что Тарас от нас ушел, потому что он к нам пришел в самый сложный момент – между вторым и третьим туром (президентских выборов).

Поэтому да, эти потери для нас весомы.

Что касается Сергея Владимировича. Это его личное дело. Не думаю, что кто-то из наших избирателей заметит как его приход в партию, так и его уход.

Я прочитал до конца его заявление. Процитирую: «Ни для кого не секрет, что они замешаны в коррупционных действиях нынешней власти, что их цель – получить кресла в Кабмине». Поймите, что это говорит человек, который всю жизнь работал мелким чиновником, ездит на бронированном «Мерседесе», цена которого полмиллиона долларов, имеет с десяток охранников, а перед обществом не сможет задекларировать даже законную покупку автомобиля «Жигули».

Поэтому кому-кому говорить о коррупции, но только не Сергею Левочкину.

Вы так категоричнои говорите, как будто после такого заявления ему грозит исключение из рядов партии...

Простите, но я не партия. Я с вами поделился только своей личной точкой зрения.

Посмотрите на его биографию. Где он работал всю свою жизнь? Он с пеленок, как говорится, в чиновниках.

Еще раз повторюсь: если у него есть факты, то пусть назовет фамилии!

Он говорит о каких-то «мальчиках»… Да для него слово «мальчик»... Помните, диалог из «Двенадцати стульев», когда Бендера спрашивают про Кису: «Так это ваш мальчик?» – «Мальчик. Разве плох? Типичный мальчик, кто скажет, что это девочка, пусть первый бросит в меня камень». Примерно так же и у Левочкина.

Думаю, мы с вами больше времени потратили на это интервью, чем значит его влияние в партии.

Не означает ли Ваш тон, что именно Вы победили в партии? Что Вы ее сейчас контролируете?

Я ничего не хочу контролировать. У меня есть определенная часть работы на общественных началах, которую мне поручил Виктор Федорович. И я ее выполняю. Я никаких бонусов или льгот не получаю, в правительство никогда не входил.

А вы помните, что Юрий Бойко сказал о Викторе Януковиче в интервью «Комсомольской правде» в 2005 году?

(«Было неоправданно со стороны Леонида Кучмы назначить Виктора Януковича премьером. Это была ошибка Леонида Даниловича. Ни по морально-этическим качествам, ни по деловым Янукович не отвечал такому рангу. Всем было видно, что он не сможет руководить Украиной. Как человек с таким прошлым может представлять страну? Вот это отпугало людей». – Авт.).

Как же его взяли в Партию регионов?

Это наша большая ошибка. В свете тех заявлений, которые он делал в 2005 году, это большая ошибка.

Считаете ли, что Партия регионов понесла репутационный ущерб из-за «РосУкрЭнерго»? Да, репутационные, безусловно.

Важнее всего то, что Партия регионов ни копейки от «РосУкрЭнерго» не получала в качестве спонсорства или для избирательных кампаний.

Беседовала Оксана Климончук