Ющенко обратился к людям: уже нужно в экран плевать от такой лжи

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что правительство проводит антигосударственную политику в сфере разработки разведанных нефтегазовых месторождений в шельфе Черного моря.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что было бы целесообразно, если бы Украина самостоятельно разведывала и начала разрабатывать месторождения полезных ископаемых в шельфе Черного моря, а также другие, имеющиеся на ее территории. В то же время, по словам Президента, если наше государство не способно это делать самостоятельно, он не понимает, почему правительство выступает категорически против участия в этих проектах иностранных компаний.

В.ЮЩЕНКО также заметил, что несколько дней назад, согласно решению Международного суда ООН, Украине отошло 21 месторождение нефти и газа в шельфе Черного моря.

«Просто хочу напомнить украинскому правительству, что Украине передано 21 разведанное месторождение, включим секундомер, когда НАК «Нафтогаз» там появится – в 2009 году? Я вас заверяю: пока 21 месторождение не будет разделено между 4-5 семьями - туда никто не ступит. Первый тест: когда там появится НАК «Нафтогаз»», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

«А мы сейчас придем после СНБО, и будем комментировать о Vanco, «РосУкрЭнерго», еще какие-то глупости. Я хотел бы обратиться к людям: уже нужно в экран плевать от такого тиражирования лжи, чтобы мы просто не убаюкали Украину ложью своей», - сказал он.

Кроме того, Президент подверг критике политику правительства относительно использования других ресурсов государства, в частности месторождений руды.