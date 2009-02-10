Ющенко показал Тимошенко ее директивы с «нулевым вариантом»

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает недопустимой дачу согласия Украины на «нулевой вариант» ради получения российского кредита.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЮЩЕНКО заявил сегодня на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины.

"Меня возмущает тот факт, что в рамках этих консультаций (о предоставлении Россией кредита Украине – УНИАН) без санкции главы государства, парламента рассматривается вопрос относительно решения о "нулевом варианте", - сказал В.ЮЩЕНКО.

В этот момент премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО прервала выступление В.ЮЩЕНКО. Она сказала: «Это не отвечает действительности».

В ответ на это замечание В.ЮЩЕНКО попросил главу Секретариата Президента Украины Виктора БАЛОГУ принести директивы, которые премьер-министр Украины выдала двум заместителям руководителей Министерства иностранных дел и Министерства финансов Украины. После этого В.ЮЩЕНКО процитировал техническое задание на зарубежную командировку в Российскую Федерацию. "Одиннадцатый пункт – перспективы ратификации соглашения о "нулевом варианте", - подчеркнул он.

Глава государства напомнил, что речь идет об отказе Украины от имущественных прав на объекты бывшего Советского Союза.

«Мне кажется, что это ключевые вопросы, которые не должны находиться в импровизации одного человека, независимо от его высокого статуса, поскольку это коллективный интерес Украины», - отметил В.ЮЩЕНКО.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что именно выделение Россией кредитов одно время для таких государств как Беларусь, Молдова и Армения, стало первым шагом для потери в этих государствах государственной монополии на газотранспортные системы.

Справка УНИАН. На минувшей неделе СМИ сообщили, что правительство Украины пытается получить от РФ кредит на сумму 5 млрд. дол.

7 февраля с.г. газета "Зеркало недели", ссылаясь на собственные источники, сообщила, что в первом раунде переговоров о предоставлении Украине этого кредита, который состоялся в Москве в пятницу, 6 февраля, от украинской стороны приняли участие заместитель министра финансов Анатолий МЯРКОВСКИЙ, а также ряд представителей Министерства иностранных дел и Национального банка.

Как сообщил источник «ЗН» в украинской делегации, во время встречи с министром РФ Алексеем КУДРИНЫМ были выдвинуты целый ряд дополнительных условий получения Украиной кредита. В частности, российская сторона ожидает от украинской: ратификации соглашения о так называемом «нулевом варианте» (так называется договор о распределении имущества бывшего СССР, согласно которому Россия берет на себя все долги Союза, а остальные бывшие республики отказываются от своих претензий на любое имущество СССР); решение Украиной вопросов с собственностью бывшего СССР за рубежом; решение спорных вопросов с российской собственностью в Украине; признание Украиной государственными долгами долги украинских предприятий перед Внешэкономбанком СССР.

Между тем предварительные финансовые условия возможного займа пока держат в секрете до утверждения сторонами.

Вечером 7 февраля премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО подтвердила информацию о переговорах о выделении Россией кредита для Украины.

«Россия готова способствовать в подписании таких кредитных соглашений», – сказала она.

В то же время Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что не отвечает действительности информация об условиях, на которых Россия готова предоставить кредит.

9 февраля Минфин РФ сообщил, что Украина просила в России кредит в 5 млрд. дол., но официального обращения пока не поступало.