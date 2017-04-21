НАБУ уведомило Мартыненко о подозрении и будет просить суд арестовать его

Национальное антикоррупционное бюро Украины уведомило о подозрении бывшего народного депутата, экс-председателя Комитета Верховной Рады по вопросам ТЭК Николая Мартыненко.

Об этом сообщается на сайте НАБУ.

«20 апреля детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры уведомили о подозрении бывшего народного депутата, экс-председателя комитета парламента по вопросам ТЭК в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 255 («создание преступной организации»), ч. 5 ст. 191 («присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением») Уголовного кодекса Украины», - говорится в сообщении.

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Сейчас готовится ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей, которое в ближайшее время направят в суд, подчеркнули в НАБУ.

Как сообщалось, Мартыненко задержан 20 апреля в Киеве в рамках расследования уголовного производства по факту хищения средств ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" (ВостГОК) при закупке уранового концентрата. В результате этих действий государственному предприятию нанесен ущерб в размере 17,28 млн долл.