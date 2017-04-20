Экс-нардеп Мартыненко задержан на срок до 72 часов – адвокат

Бывший депутат Николай Мартыненко задержан НАБУ на срок до 72 часов до решения судом вопроса об избрании меры пресечения. Об этом сообщил адвокат Мартыненко Петр Бойко, передает Цензор.НЕТ.

"Мы не понимаем, в чем подозревают Николая Мартыненко. Понятно лишь, что речь идет не о деле, связанном с "Энергоатомом". Это тем более странно, ибо даже по "Энергоатому" нет никаких доказательств правонарушений.

Задержание детективы НАБУ мотивировали тем, будто Мартыненко мог бы сбежать с Украины. Это полный абсурд, потому что в 2015 он добровольно отказался от депутатской неприкосновенности - это действенное доказательство того, что он не собирался никуда скрываться. Николай Мартыненко постоянно подчеркивал, что он находится в Украине и готов предоставить следствию информацию по любым вопросам. А летом прошлого года он даже публично заявлял о готовности сдать свой загранпаспорт", - подчеркнул адвокат.

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"Абсурдной является также информация некоторых представителей НАБУ, будто экс-депутат избегал получения уведомления о подозрении. Детективы НАБУ только вечером смогли показать подозрение, подписанное прокурором САП. После чего Николай Мартыненко законопослушно отправился в НАБУ для совершения соответствующих процессуальных действий", - указал Бойко.

"Защита докажет в суде полную беспочвенность каких-либо подозрений в отношении Николая Мартыненко. Более того, мы будем добиваться привлечения к уголовной ответственности фальсификаторов с НАБУ и из Соломенского райсуда вроде одиозного судьи Бобровника. Мы прогнозировали и прогнозируем, что вопрос об избрании меры пресечения "случайно" попадет к упомянутому Бобровнику, против которого НАБУ возбудило дело и который послушно выполняет все указания НАБУ", - подчеркнул адвокат.