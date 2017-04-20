Детективы НАБУ пытаются вручить подозрение экс-нардепу Мартыненко, который прячется в приемной другого депутата - активист

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины пытаются вручить подозрение бывшему народному депутату Николаю Мартыненко.

Об этом в социальной сети Facebook сообщил член общественного совета НАБУ, активист Автомайдана Алексей Гриценко.

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"Николай Мартыненко скрывается от вручения подозрения НАБУ в приемной народного депутата Дзендзерського Дениса", - сообщил Гриценко.

Как сообщал УНИАН, 14 апреля Апелляционный суд отменил постановление о закрытии дела экс-депутата Мартыненко.

«14 апреля Апелляционный суд. Киева поддержал позицию Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры и отменил решение Соломенского райсуда Киева, которым, фактически, заставляли прекратить досудебное расследование фактов получения неправомерной выгоды при закупках государственного предприятия «НАЭК «Энергоатом» оборудования у чешской компании Škoda JS (известное в СМИ как «дело Мартыненко»)», - говорилось в сообщении НАБУ. Следовательно, детективы НАБУ продолжают расследование.

Уголовное производство по фактам получения неправомерной выгоды при закупках ГП «НАЭК «Энергоатом» НАБУ зарегистрировало в декабре 2015 года. Во время расследования детективы Бюро установили факты причинения вреда интересам ГП «НАЭК «Энергоатом» в размере более 6,4 млн евро за переплату за приобретенное оборудования у чешского акционерного общества «Skoda JS». В расследуемой схеме задействованы иностранные компании.

Во время следствия НАБУ направило запросы о международной правовой помощи к восьми стран, ответы на большую часть из них уже получены.