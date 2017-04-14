В Госдепе США не смогли подтвердить, говорил ли Тиллерсон с Путиным об Украине

В Государственном департаменте Соединенных Штатов Америки не смогли подтвердить, обсуждал ли госсекретарь Рекс Тиллерсон с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным ситуацию в Украине.

Об этом заявил и.о. пресс-секретаря Государственного департамента Марк Тонер на брифинге в Вашингтоне, сообщает сайт Госдепа США.

"Я могу сказать, что он поднял вопрос Украины во время своей двусторонней встречи с министром иностранных дел Лавровым. У меня нет подробностей его двусторонней встречи с президентом Путиным... Я не могу подтвердить - я извиняюсь - что вопрос Украины поднимался при этих обстоятельствах", - сказал Тонер.

При этом он сказал, что Тиллерсон и Путин рассмотрели ряд вопросов, где "мы не находим общий язык с Россией". Также Тонер сказал, что Тиллерсон четко дал понять российской стороне, что "он продолжит подымать их (указанные вопросы) во время своих встреч с российскими чиновниками".

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Как сообщал УНИАН, Тиллерсон 12 апреля во время визита в Москву сначала провел встречу с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, а затем - с президентом РФ Путиным. По итогам тех встреч состоялась совместная пресс-конференция Тиллерсона и Лаврова.

В Кремле заявили, что Путин и Тиллерсон подробно не обсуждали ситуацию в Украине.

В свою очередь Тиллерсон заявлял, что не обсуждал с Путиным изменение статуса санкций против России из-за агрессии в Украине.