Шеф СБУ так и останется и.о., потому что выборы на носу?

И.о. председателя СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО является достойным профессионалом, но в условиях кризиса не сможет обеспечить приоритетные государственные интересы в должности председателя Службы безопасности Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам председатель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий ГРИЦЕНКО сегодня после заседания комитета, на котором рассматривалась кандидатура В.НАЛИВАЙЧЕНКО для назначения на должность председателя СБУ.

А.ГРИЦЕНКО сообщил, что комитет принял окончательное решение рекомендовать ВР не поддержать представление Президента Украины на назначение В.НАЛИВАЙЧЕНКО председателем СБУ. А.ГРИЦЕНКО отметил, что за это решение проголосовали 9 народных депутатов, один был против, и четверо воздержались.

«На данном этапе В.НАЛИВАЙЧЕНКО не сможет устоять на этом посту и обеспечить приоритетные государственные интересы», - сказал А.ГРИЦЕНКО.

В то же время он отметил, что В.НАЛИВАЙЧЕНКО является человеком эрудированным, образованным, профессиональным, чрезвычайно коммуникабельным и открытым. «Он сделал и делает очень много для функционирования и развития СБУ», - сказал А.ГРИЦЕНКО.

Вместе с тем, по мнению большинства членов профильного парламентского комитета, В.НАЛИВАЙЧЕНКО не смог противостоять депрофессионализации службы, где кадровая политика осуществляется с нарушением Конституции и законов. «Безусловно, ключевую роль здесь играет Президент и его Секретариат», - сказал А.ГРИЦЕНКО.

Среди негативных факторов он также отметил политизацию СБУ, которую «используют для сведения политических счетов».

А.ГРИЦЕНКО также отметил, что СБУ, к сожалению, не смогла во взаимодействии с другими правоохранительными органами остановить негативные явления, которые сегодня являются очевидными для общества.

«На этом сложном переходном этапе в условиях кризиса и, тем более, в канун избирательной президентской кампании, мы не рекомендовали на эту должность В.НАЛИВАЙЧЕНКО», - заметил А.ГРИЦЕНКО.