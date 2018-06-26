Гаагский суд: что мы отдали и что получили

Гаагский суд принял решение в украинско-румынском споре вокруг границы, проходящей по Черному морю. Кто в итоге выиграл и кто проиграл в Гааге? Комментируют эксперты. Юрий Мельник, эксперт общественной организации Одесский центр социального мониторинга и правовой информации “Альтернатива”: ТО, ЧТО ЗМЕИНЫЙ - ОСТРОВ, ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ НЕ СУДОМ Решение суда нужно выполнять. Но мы понесли большие акваториальные, а фактически территориальные потери. Нам не нужно было идти на предложение Румынии включаться в это дело. Начало этого дела было таким: определить, Змеиный - это остров ли. По всем физико-географическим и геологическим признакам следует, что Змеиный - это остров. Это определяется не судом, а научными экспертизами на основании определенных критериев. И как остров, Змеиный имеет право на территориальные воды. Имеет независимо от того, живут ли там люди, мал ли этот остров или нет, материк он или континент. А следовательно, он имеет воды, в которых исключительно Украина может осуществлять свою деятельность. И понятно, что соглашаясь на суд, мы проигрываем его. Потому что международный суд и практика этих вопросов по этим делам показывает, суд выносит паллиативные решения. Граница между Украиной и Румынией в этой акватории Черного моря определена где-то посредине между нашим предложением и румынским.

Сергей Гриневецкий, экс-губернатор Одесской области, народный депутат Украины (Блок Литвина): ПЕРВЫЙ ШАГ К ПОРАЖЕНИЯ ЮЩЕНКО СДЕЛАЛ ЕЩЕ В 2007 ГОДУ

В своей книге “Черноморский узел” я еще несколько лет назад предсказал эту ситуацию с точностью 100 процентов. Решение суда выглядит половинчатым. Но, как говорят в Одессе, большая половина решения не в нашу пользу. Если румынский представитель называет решение суда честным, а 80 процентов шельфа отходит Румынии, то понятно, что Румыния довольн. Я бы еще хотел услышать официальный комментарий МИД, но в предыдущих оценках отдельных представителей МИД прозвучало, что решение объективно. Как это? Итоги судебного процесса свидетельствует о том, что нам еще нужно учиться отстаивать национальные интересы.

Странная ситуация за последние 13 лет на юге Одесчины происходит. В 1997 году мы отдали Джурджулештам участок земли, сейчас Румыния блокирует нам работу по каналу Дунай - Черное море. А теперь вот решение по Змеиному. Странное решение суда, как по мне. Потому что территория признана островом, но в вопросе делимитации границы на этом участке моря он играет роль скалы.

Мы постоянно ищем каких-то друзей, союзников в Черноморском регионе, мы ищем новых адвокатов в НАТО, готовы ради временных и непонятных союзников терять природные ресурсы, которыми можно было обеспечить энергетическую самодостаточность. А кроме того, там же есть ценные породы рыбы...

А еще нужно помнить заявления Траяна Бесеску о том, что Румыния может претендовать на Беcсарабию. Тут надо очень серьезно думать о том, как защитить наши интересы и суверенитет.

Думаю, что еще в январе 2007 года, когда Ющенко вместе с Траяном Бесеску заявили, что примут любое решение суда в Гааге, наш Президент сделал первый шаг к поражению. Поэтому подобную политику считаю недальновидной.

Григорий Перепелица, директор Института международных отношений: ЭТО ПРИЕМЛЕМЫЕ ДЛЯ УКРАИНЫ ПОТЕРИ

Такой спор, если он не решен на международном уровне, решается или войной, или в международном суде. И Международная конвенция по морскому праву как раз предусматривает разграничение линии экономической зоны в международном суде. Сначала в суд обратилась Румыния, а затем – Украина. Экономическая зона, которую мы якобы потеряли, не была нашей, она была спорной. Другое дело, что Украина имела преимущественное право отсудить себе эту зону, но суд принял другое решение, и это его право. И, в принципе, суд вынес решение в интересах Румынии. Потому что, если бы суд опирался на основы международного права, то мы бы получили ту линию, которую планировали. Но всем известно, что Международный суд принимает компромиссное решение, а компромисс - всегда уступки. Таким образом, Украина уступила часть экономической зоны, на которую она претендовала. Но подавляющее большинство экономической зоны континентального шельфа остаются за Украиной. Украина потеряла треть того, на что она претендовала. Румыния практически была лишена этой зоны, потому что основная экономическая зона и континентальный шельф достались Украине и Болгарии. Суд принял фактор справедливости, расширив ее экономическую зону за счет Украины. Что и было прописано в решении.

Но это нельзя считать поражением Для нас очень важно было закрепить вопрос с границей, в том числе и с границей по экономической зоне и поставить точку в споре с Румынией. Возможно, экономически мы проиграли. Но наш проигрыш очень гипотетический. Потому, я бы сказал, это приемлемые потери для Украины.

Постскриптум Интересен опыт, как разрешается подобный спор у Греции с Турцией. Некоторые греческие острова расположены так, что они находятся в 400 километрах от Греции и в двух километрах от Турции. Турки сделали заявления, что несколько островов - это скалы. Турецкие корабли плавают, турецкие рыбаки там рыбачят, над ними летает турецкая авиация. Греция пыталась тянуть Турцию в суд. А Турция просто отказалась.

Украина согласились на суд. В итоге мы не имеем эксклюзивной экономической зоны вокруг Змеиного. Румыны же получили право бурить шельфы и ловить рыбу. Интересно, что прогноз о том, что возле Змеиного есть нефть и газ, дали еще советские геологи. Позже, в 2001 году, Черноморскнафтогаз провел разведку и заявил о 10 млн. тонн нефти и 100 млрд. кубометров газа в сорока километрах к югу от острова. Тогда Румыния подняла шум, и Украина разведку прекратила до момента делимитации. А через семь с половиной лет Румыния отсудила свое право осуществлять там свою экономическую деятельность.

Интересно, если для международного судьи “диспаритет в длине прибрежной линии не имеет прямого математического применения”, то путем несложных математических действий мы можем высчитать экономическую стоимость компромисса, на который согласилась Украина. Просто умножьте упомянутые запасы нефти и газа на их рыночную цену.

Леся Дидковская