21 февраля в 10.00 в конференц-зале УНИАН (Киев, ул. Крещатик, 4) состоится семинар "Тендеры за государственные средства. От участия к победе".

Участники семинара смогут получить ответы на вопросы: как правильно и безошибочно подготовить документацию для участия в тендере; как изменить цену договора, заключенного с государственным заказчиком торгов; каковы условия возвращения и невозвращение тендерного обеспечения; как определиться относительно официальных представителей производителя.

На эти и другие актуальные вопросы ответят докладчики Учебного центра UA-TENDERS.COM и специалисты Министерства экономики Украины.

К участию приглашаются руководители предприятий, финансовые директора, руководители плановых и экономических отделов, сотрудники отделов продаж и другие специалисты.

Предварительная регистрация на сайте www.ua-tenders.com или по телефонам: (044) 581-28-16, 581-28-21, 230-82-27.

Ответственное лицо: Щуцкая Ирина. E-mail: seminar@ua-tenders.com