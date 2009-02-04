Ночью горели приемные двух депутатов

Два пожара произошли сегодня ночью в приемных депутатов в Киеве.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в столице, 4 февраля в 01.45 в ГУ МЧС поступило сообщение о пожаре в одноэтажном здании на ул. Милютенко, 30/12 в Деснянском районе Киева.

За 6 минут пожарно-спасательные подразделения прибыли на место события. Во дворе 9-этажного жилого дома в отдельно расположенном одноэтажном здании горело помещение, в котором размещается общественная приемная одного из депутатов райсовета.

Пожар был ликвидирован за 20 минут. Вследствие пожара огнем повреждена крыша помещения, закопчены стены и потолок. Причина и ущерб выясняются.

Этой же ночью, в 2.59 пожарно-спасательные подразделения столицы выехали на пожар, который случился в 2-этажном административном здании на ул. Волынская, 4-А в Соломенском районе Киева.

Выяснилось, что возгорание произошло в одном из помещений на первом этаже, где размещается общественная приемная народного депутата Верховной Рады Украины.

Полностью ликвидировать пожар удалось в 03.30 пожарно-спасательными подразделениями Соломенского райуправления МЧС.

Как результат, огнем повреждены кресло, стол, шкаф, электроприборы и оргтехника. Стены и потолок закопчены.

Причина пожара и все обстоятельства произошедшего сейчас выясняются.

На местах событий работала оперативная группа Главного управления МЧС Украины в г. Киеве и оперативно-следственная группа райуправления милиции.