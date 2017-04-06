Не выдержали наплыва: в Украине приостановили работу все центры "Паспортный сервис"

19:58, 06 апреля 2017
Политика
6681 0

О возобновлении работы будет сообщено на сайте.

Сайт госпредприятия

Госпредприятие "Документ" сообщило, что все центры обслуживания граждан "Паспортный сервис" временно приостановили работу.

"По техническим причинам все центры "Паспортный сервис" временно не работают. О возобновлении работы будет сообщено на сайте", - говорится в сообщении сайта по выдаче заграничных паспортов.

Читайте такжеСМИ назвали причины, по которым у Украины могут отобрать "безвиз" с ЕС

Как сообщал УНИАН, сегодня днем сайт ГП "Документ" не работал, поскольку был превышен лимит запросов к нему. Предприятие входит в сферу управления Государственной миграционной службы Украины и предоставляет услуги по оформлению заграничного паспорта и ряда других документов.

6 апреля Европейский парламент поддержал предложение Европейской комиссии предоставить Украине безвизовый режим. "За" проголосовал 521 депутат ЕП, "против" - 75, воздержались – 36.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Годовщина безвиза Украины с ЕС
Теги: #Украина#безвиз#паспорта