Не выдержали наплыва: в Украине приостановили работу все центры "Паспортный сервис"

Госпредприятие "Документ" сообщило, что все центры обслуживания граждан "Паспортный сервис" временно приостановили работу.

"По техническим причинам все центры "Паспортный сервис" временно не работают. О возобновлении работы будет сообщено на сайте", - говорится в сообщении сайта по выдаче заграничных паспортов.

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Как сообщал УНИАН, сегодня днем сайт ГП "Документ" не работал, поскольку был превышен лимит запросов к нему. Предприятие входит в сферу управления Государственной миграционной службы Украины и предоставляет услуги по оформлению заграничного паспорта и ряда других документов.

6 апреля Европейский парламент поддержал предложение Европейской комиссии предоставить Украине безвизовый режим. "За" проголосовал 521 депутат ЕП, "против" - 75, воздержались – 36.