После новости о безвизе украинцы обвалили сайт по выдаче загранпаспортов

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Предприятие входит в сферу управления Государственной миграционной службы Украины и предоставляет услуги по оформлению загранпаспорта и ряда других документов.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 6 апреля Европарламент поддержал предложение Европейской комиссии предоставить Украине безвизовый режим.