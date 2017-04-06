После новости о безвизе украинцы обвалили сайт по выдаче загранпаспортов
14:22, 06 апреля 2017Общество
5809 0
Сайт госпредприятия не выдержал наплыв пользователей, заинтересовавшихся получением загранпаспорта в свете новостей из Страсбурга.
Интерес украинцев к поездкам в Европу резко подскочил / Фото УНИАН
По состоянию на 14:10 6 апреля сайт ГП "Документ" не работает, так как превышен лимит запросов к нему.
Читайте также"Yes!": Порошенко отреагировал на решение Европарламента о "безвизе" для Украины
Предприятие входит в сферу управления Государственной миграционной службы Украины и предоставляет услуги по оформлению загранпаспорта и ряда других документов.
Скриншот
Как сообщал УНИАН, сегодня, 6 апреля Европарламент поддержал предложение Европейской комиссии предоставить Украине безвизовый режим.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Годовщина безвиза Украины с ЕС