Голосование послов ЕС за "безвиз" для Украины состоится 26 апреля

Послы стран-членов Европейского Союза могут рассмотреть вопрос предоставления Украине безвизового режима уже 26 апреля.

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Вместе с тем, в Совете ЕС пока эту дату окончательно подтвердить не могут.

В Совете ЕС собственному корреспонденту УНИАН сообщили: «Заседание Комитета постоянных представителей состоится в ближайшие недели, но дату мы еще подтвердить не можем».

При этом уже известно, что предварительно речь идет о 26 апреля.

После того, как решение будет принято на заседании комитета, оно еще должно быть утверждено Советом ЕС с последующим подписанием представителями Европарламента и председательствующей в Евросоюзе страны и публикацией в Официальном журнале ЕС.