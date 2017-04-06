Голосование послов ЕС за "безвиз" для Украины состоится 26 апреля
Европарламент уже поддержал 521 голосом "безвиз" для Украины.
Послы стран-членов Европейского Союза могут рассмотреть вопрос предоставления Украине безвизового режима уже 26 апреля.
Читайте такжеВ ЕС заверили, что "безвиз" будет весомым вкладом в укрепление культурных и экономических связей с Украиной
Вместе с тем, в Совете ЕС пока эту дату окончательно подтвердить не могут.
В Совете ЕС собственному корреспонденту УНИАН сообщили: «Заседание Комитета постоянных представителей состоится в ближайшие недели, но дату мы еще подтвердить не можем».
При этом уже известно, что предварительно речь идет о 26 апреля.
После того, как решение будет принято на заседании комитета, оно еще должно быть утверждено Советом ЕС с последующим подписанием представителями Европарламента и председательствующей в Евросоюзе страны и публикацией в Официальном журнале ЕС.