ГПУ просит у суда разрешения на заочный арест Поклонской и Аксенова (документ)

Генеральная прокуратура обратилась в Печерский районный суд Киева с просьбой предоставить разрешение на проведение специального досудебного расследования в отношении так называемой «власти» оккупированного Крыма. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

В частности, это обращение ГПУ направлено на проведение расследования против. Константинова, С. Аксенова, Н. Поклонской, С. Абисова, В. Мельниченко, С. Шахова, Г. Темиргалиева, П. Зимы, А. Чалого и Ю. Дойникова.

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«Принятие судом решения о предоставлении такого разрешения позволит завершить досудебное расследование в отношении так называемых чиновников АР Крым и г. Севастополя, несмотря на их укрытие на временно оккупированной территории Украины, путем направления обвинительных актов в суд», — сообщили в ГПУ.

Им инкриминируют ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 109 (совершение действий с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захват государственной власти), ч. 4 ст.28, ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, что привело к тяжким последствиям), ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации) УК Украины, П. Зиме и О. Чалого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 109, ч. 4 ст.28, ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 255 УК Украины.

Напомним, ранее прокуратура Автономной Республики Крым направила в суд обвинительные акты в отношении 17 бывших депутатов Верховной Рады АР Крым, которые обвиняются в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена).