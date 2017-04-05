Гройсман ответил Ляшко: "Я вам хочу сказать, что грабить – это не про нас"

Лидер радикальной партии Олег Ляшко пришел на заседание Кабинета министров и обратился к премьеру Владимиру Гройсману с требованием отменить введенную НКРЭКУ абонплату за газ для населения, как сообщает "112 Украина".

"Позвольте с вами не согласиться. Спасибо за обращение, мы его обработаем, я поручу первому вице-премьер-министру образовать группу, мы приобщим и ваших народных депутатов, чтобы объективно разобраться с этим вопросом. Я вам хочу сказать, что грабить – это не про нас. Просто хотел бы, чтобы вы это зафиксировали для себя, ибо каждый должен нести ответственность за свои действия. Я свою позицию и позицию правительства выразил относительно распределения того платежа, который вы сказали. Я считаю, что расчеты были проведены необоснованно, я об этом сказал в субботу", – сказал Гройсман.

Читайте такжеГройсман утверждает, что не знал о введении абонплаты за газ с 1 апреля

Он добавил: "Я хочу заверить, что я слышу, что сегодня говорят люди, но слышать мало. Ибо, по-моему, один деятель, который сказал, что услышит каждого, - не услышал. Надо не только слышать людей, но и понимать. Я понимаю сегодня, чем живут люди, какие у них есть проблемы и концентрируюсь на них, и концентрируюсь на том, чтобы изменить ситуацию в стране".