Корчак обратилась в Раду с просьбой организовать международный аудит НАПК

Глава Национального агентства по предотвращению коррупции Наталья Корчак направила обращение в Верховную Раду Украины с просьбой организовать проведение независимой внешней оценки эффективности функционирования НАПК и работы реестра е-деклараций. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

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По мнению Корчак, в связи с общественным резонансом, который возник в последнее время вокруг отдельных направлений деятельности НАПК, только экспертное заключение относительно его деятельности сможет доказать беспочвенность всех обвинений в адрес ведомства.

«Именно поэтому 3 апреля этого года в Верховную Раду Украины, как единственный орган, которому по закону подконтрольно и подотчетно агентство, было направлено обращение с просьбой организовать проведение независимой внешней оценки (международного аудита) эффективности функционирования НАПК и работы реестра е-деклараций», - сообщила она.

Глава НАПК предложила в комиссию включить народных депутатов Украины, международных экспертов, представителей институтов гражданского общества, а также отечественных специалистов в сфере предотвращения коррупции.

«Считаю уместным, если в состав такой комиссии по проведению независимого профессионального аудита НАПК будут привлечены также представители посольств и Представительства Европейского Союза в Украине», - подчеркнула она.

Корчак убеждена, что до выводов независимого международного аудита «принятие любых изменений в закон в части НАПК будет преждевременным и недальновидным». «Вполне вероятно, что такие действия могут поставить Агентство в прямую зависимость от тех органов и структур, которые сегодня не заинтересованы в нашей деятельности», - отметила глава НАПК.