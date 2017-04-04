Россия нарушает Женевскую конвенцию, принуждая крымчан к военной службе – МИД

Россия нарушает положения Конвенции о защите гражданского населения во время войны 1949 года (Четвертая Женевская конвенция), принуждая крымчан к военной службе.

Об этом заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица написал в Twitter.

«Как государство-оккупант (Резолюция ГА ООН) Россия нарушает ст. 51 4-й Женевской конвенции, принуждая крымчан к службе в армии», - заявил он.

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Как сообщал УНИАН, Министерство иностранных дел Украины требует от РФ отменить призыв на военную службу граждан, проживающих на временно оккупированной территории Крыма и Севастополя, а также обеспечить неукоснительное соблюдение российской стороной своих международных обязательств.

РФ оккупировала Крым в 2014 году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной.