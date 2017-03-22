Россия в оккупированном Крыму продолжает политику культурных чисток и дискриминации – МИД Украины

Россия во временно оккупированном Крыму продолжает реализовывать политику культурных чисток и дискриминации.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица, выступая в Женеве во время сессии Совета ООН по правам человека. Тезисы выступления Кислица опубликовал в своем микроблоге в Twitter.

«B оккупированном Крыму Россия продолжает применять политику культурных чисток и дискриминации», - констатировал Кислица.

По его словам, Управление верховного комиссара ООН по правам человека задокументировало в Крыму факты выбивания признаний у задержанных лиц за пытки и жестокое обращение.

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Кроме того, Кислица отметил, что в Крыму есть определенные группы лиц, которые подвергаются принудительному психиатрическому лечению.

По его словам, чтобы скрыть факты нарушения прав человека, российская власть отказывает в доступе на территорию Крыма экспертов для проведения международного мониторинга.

При этом заместитель министра подчеркнул, что «оккупационная власть РФ должна обеспечить доступ международного мониторинга в Крым во исполнение резолюций Генеральной Ассамблеи ООН 68/262 и 71/205».

Как сообщал УНИАН ранее, заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица, выступая в Женеве во время сессии Совета ООН по правам человека, напомнил, что Украина обратилась в Международный суд ООН в Гааге, чтобы применить временные меры против России.

«Россия цинично говорит о мире и одновременно продолжает поставлять оружие и финансировать террористов в оккупированном Донбассе», - подчеркнул он.