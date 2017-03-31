Несколько стран НАТО увеличат помощь Украине для ликвидации последствий взрыва в Балаклее - Столтенберг

Генеральный секретарь Организации североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг заявляет, что несколько союзников Альянса сегодня согласились увеличить помощь Украине для ликвидации последствий взрыва в Балаклее.

Об этом он сказал по итогам заседания Комиссии НАТО-Украина и министерской встречи глав МИД стран-членов Альянса, в которых впервые принимает участие секретарь Государственного департамента США Рекс Тиллерсон.

«И как раз сегодня в Харькове открылся реабилитационный центр для раненых военнослужащих, профинансированный благодаря проекту трастового фонда НАТО относительно сотрудничества в сфере медицинской реабилитации. И союзники по НАТО также предоставляют значительную поддержку. Я приветствую тот факт, что несколько союзников объявили сегодня, что они предложат помощь Украине после взрыва на арсенале боеприпасов в Балаклее», - подчеркнул Столтенберг.

Вчера он заявил, что Альянс предоставляет Украине средства индивидуальной защиты и снаряжение по разминированию для ликвидации последствий взрывов на военном арсенале в Балаклее Харьковской области.

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По данным Центра информации и документации НАТО в Украине, сегодня в Харькове в рамках трастового Фонда НАТО по медицинской реабилитации и при поддержке правительства Японии состоялась официальная церемония по случаю доставки и установки модульного реабилитационного бассейна в Украинском научно-исследовательском институте протезирования, протезостроения и восстановления трудоспособности.

Как сообщал УНИАН, ночью 23 марта на складе Министерства обороны в Балаклее начали взрываться боеприпасы и возник пожар. СБУ квалифицировала взрывы как диверсию.

В связи со взрывами были эвакуированы почти 20 тысяч жителей близлежащих населенных пунктов. В результате разрывов снарядов погибла одна женщина, еще пять человек получили ранения.

24 марта пожар был потушен, но отдельные очаги тления оставались до 26 марта. По состоянию на утро 27 марта территория Балаклеи и девяти близлежащих населенных пунктов была очищена от взрывоопасных предметов.