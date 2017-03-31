Скандальному российскому блогеру запретили въезд в Украину (документ)
Артемий Лебедев посещал оккупированные Донбасс и Крым.
Служба безопасности Украины запретила въезд на территорию государства российскому дизайнеру, блогеру Артемию Лебедеву.
Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на собственный запрос в СБУ.
Как сообщает СБУ, въезд известному российскому блогеру запрещен в связи с деятельностью, которая может нести угрозу национальным интересам в сфере информационной безопасности.
"Службой безопасности Украины в интересах обеспечения безопасности Украины принято решение о запрете въезда в Украину указанному Вами в запросе гражданину РФ в связи с совершением им деятельности, направленной на нанесение вреда в сфере информационной безопасности", - говорится в ответе на запрос издания.
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Российские СМИ со ссылкой на коллег Лебедева пишут, что причиной запрета могла стать лекция Лебедева в арт-пространстве Mezzanine, которую тот прочел в начале марта. Выступление Лебедева, в 2014 году назвавшего «идеальной» операцию по оккупации Крыма, вызвало бурную реакцию в Украине.
Сообщалось, что скандальный блогер Артемий Лебедев посещал оккупированный боевиками Донецк. Ранее Лебедев был также и в Крыму.