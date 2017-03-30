Организаторы "Евровидения" не подтвердили информацию о санкциях в отношении Киева

В Европейском вещательном союзе (EBU) изданию Deutsche Welle подтвердили приведенную в швейцарском таблоиде Blick прямую речь Ингрид Дельтенре относительно участия представительницы России в конкурсе "Евровидение", который пройдет в Киеве.

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Однако в ЕВU отметили, что не могут отвечать за другие выводы газеты, в частности за информацию о том, что Союз якобы уже рассматривает возможность санкций в отношении Украины.

"Мы напряженно работаем над тем, чтобы все 43 участника "Евровидения" смогли выступить на конкурсе в этом году", - сообщили DW в Европейском вещательном союзе.

В то же время, если "кто-то из участников нарушит правила конкурса", то после его проведения могут рассмотреть "определенные меры" в отношении нарушителя, заявили в организации.

Напомним, на сайте швейцарской бульварной газеты Blick опубликовали статью, из которой следует, что организаторы международного песенного конкурса "Евровидение" готовы ввести санкции в отношении Киева из-за запрета въезда представительницы РФ на Евровидении Юлии Самойловой. Авторы статьи ссылаются на генерального директора Европейского вещательного союза (ЕВU), которая владеет правами на конкурс.

Как сообщал УНИАН, 22 марта СБУ запретила въезд на территорию Украины Самойловой сроком на три года. По словам руководителя Управления взаимодействия со СМИ и общественностью СБУ Елены Гитлянской, "решение принято на основании полученных данных о нарушении ею законодательства Украины".

По данным СМИ, Самойлова в июне 2015 года принимала участие в гала-концерте "Мир спорта и добра" в оккупированном Россией Крыму. Эту информацию уже подтвердили в Кремле.