В Польше подумывают об отправке в Украину собственных охранников для дипучреждений - СМИ (видео)

Польское правительство собирается доставить в дипломатические ведомства в Украине собственных охранников. Об этом заявил министр иностранных дел Витольд Ващиковский, сообщает ТСН.

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К этому стражу несли украинские силовики. После обстрела из гранатомета в ночь на среду консульства в Луцке Польша закрыла все дипломатические учреждения в Украине, пока им не обеспечат достаточную охрану.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 29 марта на четвертом этаже административного здания Генерального консульства Польши в Луцке произошел взрыв. В СБУ заявили, что, по предварительным данным, причиной стал выстрел из гранатомета РПГ-26. Жертв в результате взрыва нет. Открыто уголовное производство по статье «теракт».

После обстрела здания Генконсульства Министерство внутренних дел Украины усилило охрану иностранных дипломатических ведомств.