Посол назвал условие, при котором откроют консульства Польши в Украине

"Пока нельзя сказать, что после обстрела консульства Польши в Луцке Украина усилила защиту дипломатических ведомства настолько, чтобы Польша снова могла их открыть", - заявил посол Польши в Украине Ян Пекло, передает Польское радио.

Он напомнил, что об охране польских дипломатических ведомств в среду по телефону разговаривали президенты Анджей Дуда и Петр Порошенко.

"Президент Порошенко пообещал усилить охрану не только польских дипломатических ведомств, но в целом всех дипломатических представительств в Украине, что может быть связано с более сложной и операцией, и сделать это так просто и быстро не удастся", - сказал Пекло.

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В среду польский дипломат был в Луцке, где лично ознакомился с ущербом, нанесенным польскому консульству в результате взрыва гранаты, и обсудил увеличение безопасности ведомства с местными властями.

Посол Польши отметил, что польские консульства откроют только после уверенности в том, что уровень их защиты с украинской стороны действительно усиленный. Он добавил, что несмотря на такие осложнения, граждане Украины могут продолжать подавать визовые заявления.

"Визовые центры работают, принимают документы, ведь это не терен польских консульств. Зато консульства для внешних заинтересованных лиц закрыты. Для польских граждан они открыты. Если это срочное дело и надо что-то быстро решить, то у гражданина Польши не будет с этим проблем", - заверил Пекло.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 29 марта на четвертом этаже административного здания Генерального консульства Польши в Луцке произошел взрыв. В СБУ заявили, что, по предварительным данным, причиной стал выстрел из гранатомета РПГ-26. Жертв в результате взрыва нет.

Открыто уголовное производство по статье «теракт».