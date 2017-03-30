В НАБУ заявили, что задержали сообщника Насирова

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров САП 30 марта задержали руководителя департамента погашения задолженностей Государственной фискальной службы (ГФС). Об этом сообщает пресс-служба НАБУ в Facebook.

Отмечается, что ему сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренных ч.5 ст. 27, ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

"По версии следствия, подозреваемый был соучастником преступлений, совершенных председателем ГФС, вследствие чего интересам государства нанесен ущерб на сумму 2,19 млрд грн. Именно сейчас суд рассматривает вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения", - сказано в сообщении.

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Также решается вопрос об объявлении подозрения и другим работникам ГФС Украины, в том числе и территориальных подразделений, которые выполняли незаконные указания Насирова.

В то же время, как передает корреспондент УНИАН, Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий также заявляет, что прокуроры САП согласовали подозрение начальнику департамента погашения обязательств Государственной фискальной службы.

«Сегодня было согласовано подозрение прокурорами САП руководителю департамента погашения обязательств ГФС Украины, он был уже задержан. Дело продолжается», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, по данным следствия, Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, дал руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга трем ООО. Такими решениями государству нанесен ущерб на сумму почти 2 млрд грн. После объявления подозрения Насиров был отстранен от должности председателя ГФС.