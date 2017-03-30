В другом "разводе" в Европе Украина проиграла России… снова - Forbes

Пока мир был сосредоточен на "разводе" между Британией и ЕС, в Лондоне в это время проходило слушание по делу о разводе двух других бывших партнеров. В среду, в деле Украина против России, суд Великобритании постановил, что Киев все еще должен россиянам 3 млрд долларов.

Об этом пишет Кеннет Рапоза в статье "В другом "разводе" в Европе Украина проиграла России… снова", опубликованной на сайте издания Forbes.

Россия предоставила Украине деньги в 2013 году при Викторе Януковиче в форме еврооблигаций, регулируемых английским правом. Деньги были большей частью предназначены для компании "Нафтогаз", государственного энергетического гиганта Украины, для оплаты "Газпрому".

В своем постановлении британский судья Уильям Блэр сказал: "В конечном счете, это требование о возврате долговых обязательств, в отношении которых, по мнению суда, не может быть оправданной защиты. Было бы неверно передать дело для полного судебного разбирательства при этих обстоятельствах".

Москва использует эти 3 миллиарда долларов как гильотину над головой Украины, одерживая маленькие победы в борьбе с трехлетним правительством. Киев настаивает на том, что Россия должна была принять участие в реструктуризации долга Украины с МВФ в 2015 году, но в то время у России не было желания, и оно по-прежнему отсутствует. Год назад, пророссийского Януковича свергли во время восстания "Евромайдан". Новое правительство было создано Арсением Яценюком, который в то время был признан фаворитом Виктории Нуланд, главы госдепартамента по делам Евразии и сторонника смены режима. С тех пор Москва не доверяет новому правительству. Даже сейчас, когда Яценюк ушел, обе стороны продолжают конфликтовать.

Читайте такжеГройсман не исключает вероятности закупки газа у российского "Газпрома" - Reuters

Украинские еврооблигации сегодня упали из-за новостей о постановлении, но не настолько, чтобы вызвать тревогу. Для экономики, которую все еще поддерживает МВФ, облигации Украины оцениваются очень близко к номинальной стоимости и менее подвержены потрясениям, чем два года назад, благодаря большим многосторонним институтам, поддерживающим цены.

Самое большое падение - политическое. Это дает баллы России, а ее адвокаты уже обсуждают деньги, по крайней мере, в двух делах, связанных с "Нафтогазом" и Россией.

В понедельник "Нафтогаз" подал отдельное ходатайство в другом суде, на этот раз в Люксембурге. "Нафтогаз" является ключевым поставщиком природного газа российского "Газпрома" в Европу. Это их единственный иностранный поставщик. "Нафтогаз" подал отдельный иск в Общий суд Европейского союза с требованием аннулировать решение, принятое в октябре 2016 года, которое предоставляет "Газпрому" больше пропускной способности по трубопроводу "OPAL" в Германию и увеличивает объемы транспортировки газа по газопроводу "Северный поток", трубопроводу в Балтийском море, который соединяет север России с Германией.

Для страны, которая, кажется, настроена против Владимира Путина, и является частью нарратива правительства США о вмешательстве России во внутреннюю политику, немцы весьма заинтересованы в помощи "Газпрому" и в меньшей степени – в сохранении "Нафтогаза".

"Нафтогаз" утверждает, что решение суда в Люксембурге противоречит указанным директивам Европейской комиссии по усилению энергетической конкуренции и ставит под угрозу безопасность поставок не только на рынки ЕС, но и в Украину. "Газпром" будет меньше зависеть от своего бывшего советского партнера в поставках своего газа в южную Европу. Для "Нафтогаза" это проблема, и если это проблема для "Нафтогаза", то это проблема и для Украины. "Нафтогаз" – самая важная компания в Украине.

"Нафтогаз" и "Газпром" снова будут бороться в ближайшие недели на арбитражном слушании в Стокгольме.

"Мы считаем, что суд в этом году примет решение о том, что должно считаться справедливым по европейским стандартам и как должно применяться урегулирование", - сказал генеральный директор компании "Нафтогаз" Андрей Коболев о продолжающемся споре с "Газпромом". "Решение Стокгольмского суда разделено на два дела, и я думаю, что в первом деле закупочные цены на газ будут снижены в апреле, а затем мы снова пойдем в суд в июле для обсуждения правил транзита. Мы все еще ждем от них 70 миллиардов долларов. Если мы победим, это будет крупнейшее дело в коммерческом арбитраже в Стокгольме".

Но на этом этапе Украине не стоит делать ставки на какие-либо решительные победы против русских.