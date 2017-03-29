Пресс-секретарь Кучмы: введение рубля на оккупированной части Донбасса нарушает Минские соглашения

Украинская сторона в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе снова напомнила Российской Федерации, что введение рубля на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской области нарушает Минские соглашения.

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Об этом на своей странице в Facebook после заседания участников группы написала пресс-секретарь экс-президента Украины - представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер.

"Украинская сторона ещё раз обратила внимание: признание на территории России документов, выданных самопровозглашенными властями ОРДЛО; захват государственных и частных предприятий Украины, а также иностранных компаний на неподконтрольной Украине части Донбасса и введение рубля на территории ОРЛО; псевдоуказ о границе ОРДО, – все эти действия стали грубыми нарушениями Минских соглашений и вынудили Украину ограничить перемещение грузов через линию соприкосновения. Очередные попытки Госдумы России внести изменения в законодательство РФ, направленные на дальнейшую легитимизацию квазигосударственных процессов в ОРДЛО, мы расцениваем как очередную попытку торпедирования Минского процесса", - заявила пресс-секретарь Кучмы.

Также она сообщила, что в рамках заседания Трехсторонней контактной группы украинская сторона поставила вопрос о неукоснительном соблюдении украинского законодательства на территории ОРДЛО.