НАБУ проводит обыски в Нацбанке - САП

Национальное антикоррупционное бюро Украины проводит обыски в помещении Национального банка Украины.

Об этом УНИАН сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

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"Там происходят следственные действия НАБУ при процессуальном руководстве Специализированной антикоррупционной прокуратуры", - отметили в САП, не уточнив, вместе с тем, по поводу чего и в рамках какого уголовного производства это происходит.

Как сообщила в комментарии УНИАН пресс-служба Нацбанка, согласно решению Соломенского районного суда проводятся следственные действия по выемке документов. При этом регулятор также не уточнил, в рамках какого уголовного производства это проводится.

"В соответствии с законодательством и в рамках следственных действий Национальным банком предоставлены правоохранителям вся запрашиваемая информация и материалы, что обеспечит выполнение правоохранителями их функций в полном объеме. НБУ всегда способствует проведению необходимых следственных действий и сотрудничает с правоохранительными органами и ожидает полного и объективного расследования", - говорится в сообщении пресс-службы НБУ.