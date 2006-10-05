Затулин ”оказался перед решеткой”

Сегодня коллегия судей Шевченковского районного суда Киева под председательством судьи Александра ШОСТАКА начала рассмотрение жалобы директора Института стран СНГ, депутата Государственной думы России Константина ЗАТУЛИНА по поводу запрещения СБУ на въезд ему на территорию Украины как «нежелательной персоне».

Как передает корреспондент УНИАН, в своем иске К.ЗАТУЛИН просит суд признать постановление СБУ незаконным, обязать спецслужбу Украины отменить это постановление, о чем сообщить в СМИ.

В своем выступлении в суде К.ЗАТУЛИН заявил, что постановление СБУ «не имеет оснований, является политическим заказом» и нарушает его права как гражданина РФ относительно свободного перемещения, а также «грубо противоречит, насколько я знаю, законам и Конституции Украины».

По убеждению К.ЗАТУЛИНА, данное постановление является «чрезвычайно деструктивным и опасным», что может привести к осложнению взаимоотношений между Украиной и Россией.

«Я законопослушный гражданин не только в России, но и в Украине. Никогда никто, кроме СБУ, не предъявлял ко мне претензий», - сказал он, добавив при этом, что «мои высказывания ни в коей мере не задевают целостности Украины (как утверждает в своем постановлении СБУ – УНИАН), не являются покушением на ее безопасность».

По его убеждению, решение СБУ было принято под давлением и “по чьему-то поручению”.

Кроме того, К.ЗАТУЛИН заметил, что Служба безопасности в своих материалах, предоставленных суду, на которых якобы базировалось вынесение постановления о запрещении на въезд в Украину, выдернула из контекста фразы, цитаты, слова. Кроме того, как заметил российский депутат, постановление базировалось не только на его выступлении 1 июня 2006 года на митинге в Феодосии, но и на его высказываниях относительно политической ситуации в Украине, сделанных ранее.

В то же время К.ЗАТУЛИН выразил удивление тем, что его пытаются «осудить за мнения», что, по его убеждению, является недопустимым.

«Мы далеко зайдем (в Украине или в России), если людей будут судить за их мнения», - сказал К.ЗАТУЛИН.

Со своей стороны, представители Службы безопасности Украины в своих выступлениях настаивали на том, что вынесенное в отношении К.ЗАТУЛИНА постановление является законным, поскольку в своем выступлении в Феодосии российский депутат допустил вмешательство в интересы Украины, а также разжигание межнациональной вражды, затронул территориальную целостность Украины.

По убеждению представителей СБУ, их реакция после заявлений К.ЗАТУЛИНА превентивна и адекватна, поскольку должна предупредить возможное нежелательное развитие ситуации в Украине в дальнейшем.

По убеждению ответчиков, «истец произвольно толкует как нарушение Международного права, так и законодательство Украины».

В своем выступлении один из четырех представителей СБУ, обращаясь к К.ЗАТУЛИНУ, сказал: «Все сделано для того, чтобы Вы, Константин Федорович, оказались перед решеткой, а не за решеткой».

Теперь в судебном заседании объявлен перерыв до 16.00, поскольку истцы не смогли ознакомиться с предоставленными СБУ возражениями.

Как сообщал УНИАН, СБУ приняла решение запретить К.ЗАТУЛИНУ въезд в Украину 3 июня этого года. СБУ мотивировала свое решение действиями и поступками К.ЗАТУЛИНА, который принимал участие в акциях протеста против проведения международных военных учений в Феодосии, направленных на разрушение целостности Государства Украина.