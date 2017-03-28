Дело о госизмене Януковича будет рассматривать Оболонский райсуд Киева

Дело о госизмене экс-президента Виктора Януковича будет рассматривать Оболонский райсуд города Киева.

Соответствующее решение принял сегодня Апелляционный суд города Киева, сообщили УНИАН в пресс-службе суда.

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«Только что состоялось заседание суда... соответствующее решение приняла коллегия судей под председательством судьи Степана Гладия», - отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН ранее, Виктору Януковичу предъявлено обвинение по статье 111 УК Украины ч.1, в государственной измене – деянии, умышленно совершенном гражданином Украины в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной безопасности Украины, а именно: предоставлении иностранному государству – Российской Федерации и ее представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины.

Кроме того, ГПУ обвиняет Януковича по статьям 27 ч.5 и 110 ч.3 УК Украины (пособничество в умышленные действия, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, на нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, представителями власти, по предварительному сговору группой лиц, которые привели к тяжелым последствиям), и ст. 27 ч. 5, ст. 437 ч. 2 УК Украины (пособничество в ведении агрессивной войны).