Россия реализует на Донбассе "приднестровский сценарий" - АП

Заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев считает, что Россия реализует на оккупированном Донбассе «приднестровский сценарий», однако в прекращении военных действий не заинтересована. Об этом Елисеев заявил в интервью газете «Сегодня».

«Москвой реализуется, по сути, так называемый приднестровский сценарий. Но в отличие от Приднестровья, по нашим прогнозам, Россия на Донбассе не заинтересована в прекращении военных действий, обстрелов, провокаций, диверсий», - заявил он.

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По словам Елисеева, с помощью эскалации напряжения Москва пытается дестабилизировать политическую и экономическую ситуацию в Украине, создать так называемую "контролируемую нестабильность", чтобы не дать Украине создать положительный фон для активного и успешного проведения реформ.

«Для России нужен постоянный очаг нестабильности, что она на сегодняшний день и осуществляет на Донбассе. Мы будем делать все возможное, чтобы скоординировать и мобилизовать глобальную проукраинскую коалицию, осуществить давление на Москву для демонстрации политической воли выполнять Минские договоренности. И, конечно же, мы продолжаем продвигать процесс деоккупации Крыма», - отметил Елисеев.